Коронавирусу дали "концерт": в Германии провели оригинальный эксперимент

Ввиду угрозы второй волны коронавируса ученые исследуют способы передачи смертельно опасной инфекции. В Германии прошли три экспериментальных концерта для изучения распространения COVID-19. Мероприятие организовали ученые из Галле-Виттенбергского университета. А перед зрителями на арене в Лейпциге выступал певец Тим Бендзко, пишет Deutsche Welle.

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Для каждого из концертов был прописан отдельный сценарий. Первый напоминал мероприятия, которые проходили до пандемии. Во втором сценарии публика должна была соблюдать рекомендации по охране труде и технике безопасности. По третьему сценарию, было сокращено число зрителей, а расстояние между ними должно было быть не менее полутора метров, сообщает Радио Свобода.

Концерты посетили почти полторы тысячи человек. Перед посещением они сдали тест на COVID-19, в зале они были в масках. На зрителях были специальные датчики для отслеживания передвижений. Участникам эксперимента также выдали флуоресцентные дезинфицирующие средства. Так ученые хотят выяснить, к чему зрители прикасались особенно часто. Помимо этого, на арене с помощью дым-машин моделировали траекторию полета аэрозолей – частиц, которые способны переносить вирус.

Фото: Twitter.com/elizgrenier

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На основании полученных данных ученые планируют создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Результаты исследования опубликуют осенью.

По последним данным, с начала пандемии коронавируса нового типа в мире выявлено более 23 миллионов случаев COVID-19. Умерли более 804 тысяч человек.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что медик объяснил, почему в вузах – идеальные условия для распространения коронавируса.

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