Косатки напали на яхту ВМС Испании

Морские власти Испании предупредили моряков, находящихся у берегов Галисии, об активности косаток в этом районе в последнее время после того, как испанская военная яхта потеряла часть руля из-за столкновения с двумя так называемыми китами-убийцами. Об этом сообщило местное издание La Voz de Galicia.

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Кроме того, в результате аналогичного инцидента немногим ранее французская лодка также получила повреждения, правда незначительные.

Отмечается, что оба случая произошли с разницей в несколько часов в районе Риас Байшас на северо-западе Испании.

На французской лодке были обнаружены следы, соответствующие трению косаток о ее корпус, а Mirfak – испанская военно-морская яхта, направлявшаяся на регату, – потеряли часть руля после того, как привлекла внимание животных.

На видео, снятом одним из членов экипажа военной яхты, видно, как животные плывут рядом с лодкой и под ней, прежде чем моряки обнаруживают, что руль поврежден.

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Морская спасательная служба Испании предупредила суда, находящиеся в районе присутствия косаток, и попросила моряков "держаться на расстоянии, дать им большую свободу действий и сообщать береговой охране".

Напомним, в начале августа в США у побережья штата Калифорния во время учений затонул десантный корабль AVV-7, в результате семь морских пехотинцев и моряк ВМФ США были объявлены пропавшими без вести.

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