Кот-отшельник шесть лет обитает на дереве

Усатому нравится жить в дупле, подальше от людей и собак

В польском городе Бартошице кот живет на дереве. И даже обустроил там дупло, в котором спит.

Многие прохожие, которые не знают привычки усатого, поначалу пытаются ему помочь. Люди считают, что животное застряло на дереве. Но на самом деле это не так, рассказывают местные жители. Кот живет между ветвей уже шесть лет. Еще котенком он очень боялся собак и шумных детей, поэтому постоянно прятался в зелени.

Местные прозвали отшельника "котом с Бартошици".

Ранее управление гражданской защиты Уфы (Россия) сообщило о курьезном инциденте, который произошел в Башкирии: женщина попыталась снять с дерева своего кота и застряла там сама.

На обнародованном в интернете видео показано, как спасатели пытаются снять жительницу Уфы и кота с дерева с помощью альпинистского снаряжения. Пока один из специалистов поднимался по раскладной лестнице, второй его подстраховывал. Сначала с ветки сняли хозяйку, а потом и ее питомца, пытавшегося забраться все выше. Когда кот попал в руки женщины, она назвала его главным виновником торжества.

Ранее мы рассказывали, как кот-таксист вместе с хозяином приехал в Киев. Владелец питомца рассказывает, что специально искал кота, чтобы возить его с собой автомобиле – для уюта. Кроме того, мы писали о говорящей кошке, которая "взорвала" сеть. За два дня курьезный ролик собрал больше 400 тысяч просмотров.

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