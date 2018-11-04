Крах ядерного договора: в Германии предложили новый вариант по контролю вооружений

Один лишь Договор о РСМД не сможет гарантировать безопасность в мире, считает Гайко Маас

В мире назревает новая гонка вооружений из-за выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности, поэтому нужен новый режим контроля вооружения стран. глава МИД Германии Хайко Маас предложил такой вариант.

По его словам, можно организовать между главными мировыми игроками по ядерным вооружениям – США, Россией и Европой – обмен данными и создать всеобъемлющий и прозрачный мониторинг данных о ракетах.

"Общие интересы должны превалировать над взаимным недоверием", – сказал министр, отметив, что один лишь ДРСМД не может гарантировать безопасность.

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Ранее государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен называл катастрофическим решение президента США и подчеркнул, что Германия продолжит работу по ядерному разоружению. Он добавил, что Европе необходимо сейчас не допустить наращивания военного потенциала в сфере ракет средней и малой дальности полета.

Напомним, мир заговорил о новой гонке вооружений между РФ и США после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о намерении вывести Штаты из Договора о РСМД. Он обвинил Россию и Китай в невыполнении своих обязательств согласно Договору и разработке ракет. Позже он даже пригрозил нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю.

В свою очередь в Кремле считают действия американцев началом гонки вооружений и объяснили, чем грозит выход США из ракетного Договора. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что как только США выйдут из Договора, ответом РФ будет наращивание своего ракетного потенциала.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на днях, что США, судя по всему, уже приняли решение о выходе из ДРСМД и объявят об этом официально уже в ближайшее время.

В ЕС считают, что мир стоит на пороге новой "гонки вооружений". Европейцы напомнили, что 30 лет назад удалось закончить "холодную войну" Москвы с Западом благодаря ракетному договору. А теперь это стабильность может быть нарушена.

В 2017 году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как 8 декабря 1987-го генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. В итоге, до 1991 году Россия и США ликвидировали около 2700 ракет.