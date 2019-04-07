Красота по-голландски: под Амстердамом зацвели целые моря тюльпанов

В парк тюльпанов в Голландии каждый год приезжает миллион человек

Тюльпаны в Голландии. Фото: Сегодня

Красота по-голландски: под Амстердамом зацвели целые моря тюльпанов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8ca/bdb/5ca8cabdb9a69.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8ca/bdb/5ca8cabdb9a69.png 2019-04-07T05:47:00+03:00 Евросоюз В парк тюльпанов в Голландии каждый год приезжает миллион человек

Под Амстердамом зацвели поля тюльпанов – 32 гектара цветов. Чтобы увидеть эту невероятную картину, тысячи туристов едут в крупнейший в мире цветущий парк "Кокенгоф". Журналисты "Сегодня" тоже отправились туда и выяснили, сколько стоит прогулка по парку и чем он удивляет.

Поля, павильоны и клумбы – десятки гектаров с нарциссами и гиацинтами. Но самые популярные в Кокенгофе – тюльпаны. Тут их семь миллионов, и они поражают своим разнообразием. Похоже на сказочный цветущий город.

Площадь парка – это 45 футбольных полей, за день их не обойдешь, и тысячи туристов гуляют пешком по аллеям и катаются на лодках по местным каналам. Ежегодно в городок Лиссе приезжает миллион посетителей.

"Удивительно! – Да, на самом деле, удивительно. Цветисто, и столько сортов тюльпанов! – Так красиво, мы впервые в этом парке, и он превысил все наши ожидания!" – говорят посетительницы.

Разнообразие цветов вокруг поражает, а от ароматов просто кружится голова, призналась львовянка Зоряна.

"Я раньше такого не видела, это очень необычно, но это поражает – это очень красиво, всем рекомендую", – рассказала она.

Женщина приехала сюда с подругами. Вначале – самолетом из Львова в Мюнхен, а оттуда – несколько часов на поезде. На всю дорогу потратили 50 с лишним евро. Билет в парк – еще 20 евро, но потраченных денег и времени они не жалеют.

"Погода фантастическая, и настолько такая радость на душе, будто вот чувствуешь, что мечты сбываются", – отметила Зоряна Кужик.

За Кокенгофом присматривает 30 садовников. Они вручную высаживают миллионы луковиц еще с осени, чтобы весной парк засиял новыми красками. Для посетителей он открыт всего два месяца в год – с марта до середины мая.

Напомним, что накануне 8 марта в Киеве возник ажиотаж - люди толпились в огромных очередях за цветами. При этом в конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов.

По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%. Украинские компании на рынке флористики достаточно сильны, но зимой выращивание в теплицах менее выгодно, чем импорт, поясняют специалисты.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что сбор и продажа первоцветов, которые внесены в Красную книгу, карается штрафами — от 510 до 3655 гривен. При этом наказывают не только продавцов, но и покупателей первоцветов. В Винницкой области уже начали штрафовать за сорванные подснежники:

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