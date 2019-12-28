Крестом в горло: во Франции убили священника, подозреваемого в педофилии

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Во Франции 19-летний парень убил священника, которого подозревают в педофилии. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что парень воткнул крест в горло погибшему.

"19-летнего парня задержали за то, что он убил священника, подозреваемого в педофилии, воткнув ему в горло крест", – пишет издание.

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Как отмечается, юноша, чье имя указывается как Александр В., воткнул крест 91-летнему Роджеру Матассоли прямо в горло. Священника обнаружили сотрудники полиции. Мужчина умер от недостатка воздуха.

Александра В. задержали и предъявили ему обвинения в убийстве и сопротивлении правоохранителям. В ходе экспертизы у злоумышленника обнаружили психические отклонения.

Также в источнике пишут, что Матассоли подозревается в том, что в 1960-2000 годах совершал действия сексуального характера по отношению к четверым мальчикам, Александр В. и его отец могли быть среди них.

Напомним, мы писали, что в Харьковской области мужчина отрезал насильнику своей жены часть "достоинства". Насильник набросился на женщину возле ее дома и жестоко поплатился за свои действия.

Кроме этого, ранее в Киеве задержали 19-летнего парня, который подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы и вымогательстве у нее денег.

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