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Кризис в Оманском заливе обсудят на саммите Евросоюза

14 июня, 15:30

17 июня в Люксембурге главы МИД стран-членов ЕС поднимут тему атаки на танкеры

Фото: ISNA
Фото: ISNA.

Одной из тем плановой встречи глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза, которая состоится 17 июня в Люксембруге, станет атака на два танкера в Оманском заливе.

Об этом в ходе брифинга в Еврокомиссии заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, отказавшись, в то же время, как-либо комментировать обвинения США в адрес Иран, на который Вашингтон возложил ответственность за произошедшее.

"Этому региону не нужны новые причины для дестабилизации и напряженности, поэтому мы повторяем наш призыв ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и избегать провокаций", — добавила она.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в иранский порт Джаск.

Стоит отметить, что кризис в Оманском заливе стал одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеоролике:


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Тег атака, танкер, Евросоюз, ормузский пролив, ближний восток, Оманский залив

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Источник:

ТАСС

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