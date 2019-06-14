Кризис в Оманском заливе обсудят на саммите Евросоюза
17 июня в Люксембурге главы МИД стран-членов ЕС поднимут тему атаки на танкеры
Одной из тем плановой встречи глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза, которая состоится 17 июня в Люксембруге, станет атака на два танкера в Оманском заливе.
Об этом в ходе брифинга в Еврокомиссии заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, отказавшись, в то же время, как-либо комментировать обвинения США в адрес Иран, на который Вашингтон возложил ответственность за произошедшее.
"Этому региону не нужны новые причины для дестабилизации и напряженности, поэтому мы повторяем наш призыв ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и избегать провокаций", — добавила она.
Напомним, что 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в иранский порт Джаск.
Стоит отметить, что кризис в Оманском заливе стал одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеоролике:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Кризис в Оманском заливе обсудят на саммите Евросоюза". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Атака на танкеры в Оманском заливе: Пентагон указал на виновного
С высокой долей вероятности ответственность за случившееся несет Иран, считают в американском Минобороны
Совбез ООН проведет консультации из-за инцидента в Оманском заливе
После консультаций страны решат, какие дальнейшие шаги следует предпринять
Инцидент в Оманском заливе: как он отразится на цене бензина
По словам эксперта, биржевые спекулянты уже использовали этот инфоповод
Иран отверг причастность к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе
Иран считает обвинения необоснованными