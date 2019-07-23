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Кризис в Персидском заливе: Франция поддержала военное предложение Великобритании

23 июля, 12:17

Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе

Фото: Pixabay

Париж согласился с предложением Лондона о создании европейских военно-морских сил в Персидском заливе для сопровождения коммерческих судов, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на дипломатов.

Франция направит в состав этих сил вооружения.

Ранее Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Инициатива должна предотвратить захваты Ираном торговых судов западных и арабских стран.

"Согласно международному праву, Иран не может препятствовать проходу судов, не говоря уже о том, чтобы их захватывать. Таким образом, речь идет о пиратстве. Международные силы защитят экипажи и грузы в этом важном районе", – заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

По его словам, Тегеран несет ответственность за "акт государственного пиратства", и Британия "примет соответствующие меры для поддержки безопасного прохода судов через Ормузский залив".

Ранее сообщалось, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира. Участники коалиции будут патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.

Фото: Wikipedia

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планирует объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера

Также Великобритания планирует настаивать на возобновлении санкций Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, которые в 2016 году были отменены в рамках сделки по ядерной программе Ирана.

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.


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Тег Великобритания, Иран, Франция, танкер

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Источник:

ТАСС

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