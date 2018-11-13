"Крота", который 20 лет шпионил в Австрии для России, не взяли под арест

Сегодня, 13:59

Прокуратура Зальцбурга подала ходатайство насчет ареста 70-летнего бывшего полковника и помещения его в следственный изолятор

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в длительном шпионаже в пользу России, не станут помещать под арест. Такой вердикт 13 ноября издал земельный суд Зальцбурга, таким образом, отказав прокуратуре.

Накануне прокуратура Зальцбурга подала ходатайство насчет ареста 70-летнего бывшего полковника и помещения его в следственный изолятор в свете риска его побега и тяжести предъявленных обвинений.

В настоящее время мужчина находится во временном заключении.

Напомним, 9 ноября австрийские власти сообщили о расследовании в отношении отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. 

Как мы уже писали, Австрия получила информацию российском "кроте" от Германии.

Кроме того, после этого одного из сотрудников Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом также заподозрили в шпионаже в пользу России.
Россия, Австрия, шпионаж, шпион
Источник:

ТАСС

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