"Крота", который 20 лет шпионил в Австрии для России, не взяли под арест

Прокуратура Зальцбурга подала ходатайство насчет ареста 70-летнего бывшего полковника и помещения его в следственный изолятор

Отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в длительном шпионаже в пользу России, не станут помещать под арест. Такой вердикт 13 ноября издал земельный суд Зальцбурга, таким образом, отказав прокуратуре.

Накануне прокуратура Зальцбурга подала ходатайство насчет ареста 70-летнего бывшего полковника и помещения его в следственный изолятор в свете риска его побега и тяжести предъявленных обвинений.

В настоящее время мужчина находится во временном заключении.

Напомним, 9 ноября австрийские власти сообщили о расследовании в отношении отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.

Как мы уже писали, Австрия получила информацию российском "кроте" от Германии.

Кроме того, после этого одного из сотрудников Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом также заподозрили в шпионаже в пользу России.