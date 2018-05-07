Крупная сеть магазинов одежды использует искусственный интеллект для подбора ассортимента

Компания начала использовать алгоритмы, анализирующие чеки о покупках и данные о возвратах товара

Шведский владелец сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) решил прибегнуть к средствам искусственного интеллекта, чтобы вернуть покупателей в магазины.

Компания, которая пытается преодолеть один из крупнейших в своей истории спадов продаж, отойдет от давней практики наполнения магазинов по всему миру одними и теми же товарами, и будет использовать специальный алгоритм для выбора ассортимента одежды для отдельных магазинов, пишет газета The Wall Street Journal.

H&M, имеющая 71-летнюю историю, фиксирует снижение сопоставимых продаж уже 10 кварталов подряд, сталкиваясь с той же проблемой, что и другие представители отрасли – ростом онлайн-шопинга.

Компания была вынуждена несколько раз снизить цены на свою продукцию, чтобы избавиться от запасов непроданных товаров объемом порядка 4 млрд долларов. Отметим, акции H&M за последние три года подешевели на 56%.

В H&M, как и в большинстве сетей магазинов одежды, за выбор ассортимента магазинов отвечает команда дизайнеров. Теперь же компания начала использовать алгоритмы, анализирующие чеки о производимых покупках, данные о возвратах товара, а также информацию, связанную с картами постоянных покупателей, чтобы определить наилучшее соотношение спроса и предложения с целью сокращения необходимости в уценке товаров.

В результате, некоторые магазины H&M уже начали продавать больше трендовой одежды и меньше базовой.

Другие крупные ритейлеры также активизировали использование технологий, чтобы привлечь покупателей. Так, сеть Zara, принадлежащая испанской Inditex SA, использует роботизированные модули для облегчения создания онлайн-заказов пользователями в ее интернет-магазинах. Тем временем, американская Gap Inc. использует аналитику и маркетинговые исследования Google для оценки потребительских предпочтений.

Напомним, мы писали о том, что искусственный интеллект из Google научился предсказывать болезни сердца по сетчатке глаза. Согласно данным разработчиков, точность определения проблем с сердцем у алгоритма составляет 70%

Ранее искусственный интеллект от Google разработал новый ИИ без участия человека. AutoML действует как контроллер или управляющая нейросеть, которая разрабатывает дочернюю нейросеть для специализированной задачи.