Крупная сеть магазинов одежды использует искусственный интеллект для подбора ассортимента

Вчера, 20:58

Компания начала использовать алгоритмы, анализирующие чеки о покупках и данные о возвратах товара

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Шведский владелец сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) решил прибегнуть к средствам искусственного интеллекта, чтобы вернуть покупателей в магазины.

Компания, которая пытается преодолеть один из крупнейших в своей истории спадов продаж, отойдет от давней практики наполнения магазинов по всему миру одними и теми же товарами, и будет использовать специальный алгоритм для выбора ассортимента одежды для отдельных магазинов, пишет газета The Wall Street Journal.

H&M, имеющая 71-летнюю историю, фиксирует снижение сопоставимых продаж уже 10 кварталов подряд, сталкиваясь с той же проблемой, что и другие представители отрасли – ростом онлайн-шопинга.

Компания была вынуждена несколько раз снизить цены на свою продукцию, чтобы избавиться от запасов непроданных товаров объемом порядка 4 млрд долларов. Отметим, акции H&M за последние три года подешевели на 56%.

В H&M, как и в большинстве сетей магазинов одежды, за выбор ассортимента магазинов отвечает команда дизайнеров. Теперь же компания начала использовать алгоритмы, анализирующие чеки о производимых покупках, данные о возвратах товара, а также информацию, связанную с картами постоянных покупателей, чтобы определить наилучшее соотношение спроса и предложения с целью сокращения необходимости в уценке товаров.

В результате, некоторые магазины H&M уже начали продавать больше трендовой одежды и меньше базовой.

Другие крупные ритейлеры также активизировали использование технологий, чтобы привлечь покупателей. Так, сеть Zara, принадлежащая испанской Inditex SA, использует роботизированные модули для облегчения создания онлайн-заказов пользователями в ее интернет-магазинах. Тем временем, американская Gap Inc. использует аналитику и маркетинговые исследования Google для оценки потребительских предпочтений.

Напомним, мы писали о том, что искусственный интеллект из Google научился предсказывать болезни сердца по сетчатке глаза. Согласно данным разработчиков, точность определения проблем с сердцем у алгоритма составляет 70%

Ранее искусственный интеллект от Google разработал новый ИИ без участия человека. AutoML действует как контроллер или управляющая нейросеть, которая разрабатывает дочернюю нейросеть для специализированной задачи.
торговля, магазины, одежда, продажи, искусственный интеллект, H&M
Источник:

Интерфакс

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