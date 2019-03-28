Крупнейшая воздушная гавань Канады исправила название Киева

Теперь украинская столица на табло аэропорта Пирсона в Торонто будет указана как Kyiv

Аэропорт Пирсон в Торонто. Фото: Flickr

Крупнейшая воздушная гавань Канады исправила название Киева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ccd/035/5c9ccd03596bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ccd/035/5c9ccd03596bb.jpg 2019-03-28T15:33:00+02:00 Евросоюз Теперь украинская столица на табло аэропорта Пирсона в Торонто будет указана как Kyiv

Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона присоединился к интернациональной кампании Министерства иностранных дел Украины CorrectUA.

Теперь, как сообщили на странице отечественного МИДа в Facebook, украинская столица на табло отправляющихся и прибывающих рейсов будет указана в украинской, а не русской транслитерации.

"Самый большой аэропорт Канады Toronto Pearson International Airport использует правильное название столицы Украины #Kyiv! Встречайте земли Канады правильно, с #KyivNotKiev!" – заявили в дипломатическом ведомстве.

На этом фоне в CorrectUA продемонстрировали скриншот электронного табло аэропорта с правильным написанием украинской столицы:

Напомним, ранее в международных аэропортах Тбилиси и Батуми изменили правописание украинских городов: теперь на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov – Kharkiv, вместо Lvov – Lviv, а вместо Odessa – Odesa.

Мы также писали, что накануне две крупные воздушные гавани – главные аэропорты Турции и Румынии – привели написание столицы Украины в соответствие с украинской, а не русской транслитерацией.

Ранее в этом месяце аналогичное решение приняла администрация главная воздушная гавань Литвы – Международный аэропорт Вильнюса.

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