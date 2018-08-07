Крупнейший аэропорт Германии эвакуировали

Крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали после несанкционированного проникновения людей в зону безопасности. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В отсеке A терминала 1 происходят оперативные мероприятия полиции", – сообщила в Twitter федеральная полиция. В связи с действиями правоохранителей посадка на рейсы остановлена.

Представитель полиции пояснил, что во время контроля в зону безопасности аэропорта несанкционированно попал человек и исчезла.

По информации издания Bild, речь идет об исчезновении взрослого с ребенком. Мотивы пока не известны.

В аэропорту сообщили, что инцидент существенно повлияет на график авиарейсов.

А в московском аэропорту "Домодедово" задымился пассажирский самолет рейса Москва-Новосибирск. Никто не пострадал, всех пассажиров эвакуировали.

Кроме того, недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. На борту самолета находился 71 человек, – 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Известно, что во время захода на посадку, лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул на на футбольное поле недалеко от воздушной гавани. Вскоре после этого самолет загорелся.