Крупнейший авианосец Британии снова сломался

На британском флоте уверяют, что корпус флагман Королевского флота поврежден не был

Флагман британского флота и крупнейший авианосец королевства "Королева Елизавета" (Queen Elizabeth), который был спущен на воду в 2017 году, поломался уже второй раз за несколько лет.

Судно экстренно прекратило морские учения из-за течи. Пока причины аварии неизвестны. Но предположительной причиной случившегося послужил разрыв трубы.

На британском флоте уже заявили, что корпус авианосца поврежден не был.

Напомним, спустя всего лишь несколько дней после того, как авианосец спустили на воду, он также поломался. Тогда каждый час трюмы заливало по 200 литров воды.

Разработка этого корабля стоила Соединенному Королевству почти четыре миллиарда долларов.

Как мы уже писали, в прошлом году судостроительная компания BAE Systems спустила на воду патрульный корабль класса Batch 2 River-class – HMS Tamar. Он стал четвертым из пяти, заказанных Министерством обороны Великобритании. А в январе 2018 года на этой же верфи состоялась церемония передачи главного морского патрульного корабля HMS Forth.

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