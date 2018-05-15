Крупнейший в мире круизный лайнер "Симфония морей" отправился в первое путешествие

Самый большой круизный лайнер в мире, "Симфония морей", ушел в свое первое путешествие. Журналисты "Сегодня" провели на борту несколько дней, встретили там немало украинцев и даже побывали в гостях у капитана новейшего океанского круизного корабля класса "Оазис".

"Симфония морей" – это настоящий город на воде. Длина круизного гиганта – 362 метра: это как полсотни маршруток, припаркованных друг за другом. А в высоту корабль – как дом в 25 этажей.

Ступить на капитанский мостик разрешают немногим. Отсюда капитан Роб Хемпстид управляет кораблем, как городом.

"У нас здесь, на борту, есть три департамента, и руководитель у каждого из них. Есть офицер, который отвечает за всех сотрудников на палубах, есть руководитель инженерной службы, есть главный по отельной части. Каждый из них – эксперт в своем деле, и у каждого есть своя команда. Я как капитан стою на самой вершине этой пирамиды. И вот мы вчетвером сообща управляем всем кораблем", – рассказал капитан корабля.

"Симфония морей" среди своих систершипов класса "Оазис" – самый молодой корабль, однако он признан крупнейшим в мире круизным лайнером, потеснив в этом звании "Гармонию морей", которая отправилась в свое первое путешествие в мае 2016 года.

Этот корабль не только огромный, но и надежный, уверяет капитан. Системы навигации, связи, безопасности, очистки и утилизации отходов – самые новые. Как работают двигатели, как ездят лифты – видно на центральном пульте управления. Чтоб изучить все, второму механику корабля Николаю Левчинкову понадобилось несколько месяцев.

"Судно достаточно автоматизировано, но приближено к легкости обслуживания. Это огромный огромный город, здесь даже есть сад. И этот сад даже имеет систему дренажа", – отметил Николай Левчинков.

В центральном парке на борту – 12 тысяч разных растений. В рукотворном тропическом саду гости могут прогуляться или пообедать в кафе. При этом качки на этом морском гиганте нет. Кроме того, у этого круизного лайнера под водой есть своеобразные "крылья" – система стабилизации. Так что попытаться "поймать волну" гости могут разве что на площадке для серфинга.

На верхних палубах – бассейны, аквапарк и спортивные площадки. На нижних палубах есть казино, театр, залы игровых автоматов и лазерных боев. По вечерам одновременно на разных палубах – шоу на льду или в бассейне. Среди артистов – много украинцев.

Чтобы увидеть и попробовать все – на борту нужно провести как минимум неделю, а лучше две. Обычно круиз столько и длится, но туристы проводят на корабле лишь часть времени – почти каждый день лайнер переходит из порта в порт, а это значит, что почти каждый день можно бывать в другом городе. Где живут гости на борту, какие удобства им предлагают – смотрите в новых сериях цикла "Плавучий город".