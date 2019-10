Крупное международное СМИ "украинизировало" Киев

/ Фото: Getty Images

Вслед за популярным британским изданием The Guardian телерадиовещательная корпорация ВВС приняла решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с "Kiev" на "Kyiv".

"ВВС продолжает пересматривать спорное англоязычное написание географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Из-за того что "Kyiv" (а не "Kiev") сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание название столицы Украины", – говорится в заявлении ВВС.

Такое правило написания столицы Украины в текстах, на картах и ​​в графиках начало действовать на ВВС с сегодняшнего дня, 14 октября 2019 года. Однако несколько месяцев еще продлится переходный период, в течение которого в англоязычных текстах может использоваться такая формулировка: "Kyiv, formerly known as Kiev" ("Kyiv", ранее известный как "Kiev").

Реклама

Украина закрепила транслитерацию, которая предусматривает написание "Kyiv", еще в 1995 году. В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написания латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины- #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessа.

В рамках этой кампании лондонский аэропорт Лутон одним из первых сменил название "Kiev" на "Kyiv".

Также после обращения посла Украины в США Валерия Чалого американский Совет по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv"в международной базе.

Кроме того, крупнейший аэропорт мира "переименовал" украинские города и теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации. Как рассказывали новости "Сегодня", эта воздушная гавань была открыта в марте-2019:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама