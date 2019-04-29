Крупный пожар вблизи аэропорта Лондона: появились детали, фото и видео

Спасатели перекрыли движение транспорта, а людям советуют не открывать окна из-за сильного задымления



















Масштабный пожар в районе крупнейшего аэропорта Лондона – Хитроу начался еще вечером 28 апреля. Возгорание произошло в старом угольном депо вблизи воздушной гавани. Для тушения огня были вызваны 10 пожарных машин и около 70 человек личного состава, сообщают в пожарной службе города.

Руководитель лондонской пожарной бригады Джон Холт на месте инцидента рассказал: "Огонь был очень заметен и давал много дыма. Жители и предприятия в этом районе должны держать свои окна и двери закрытыми, а водители должны избегать этот район, если это возможно".

В целях безопасности в данном районе были перекрыто железнодорожное сообщение. Склад, где начался пожар, покинули около 15 человек еще до прибытия пожарных, сообщений о пострадавших – нет.

Как сообщалось еще в марте 2018 года, лондонский аэропорт Станстед эвакуировали из-за пожара. Тогда сообщалось, что сгорел автобус, который привозил в аэропорт пассажиров.

Напомним, в конце февраля в Британии случился крупный пожар, были эвакуированы десятки человек. Возгорание произошло на предприятии по производству жалюзи в Манчестере. Хотя никто не пострадал, из-за сильного задымления в городе людям советовали не открывать окна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Крупный пожар вблизи аэропорта Лондона: появились детали, фото и видео". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"