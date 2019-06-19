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Крушение Boeing 777 на Донбассе: сегодня назовут имена виновных

19 июня, 11:32

Совместная следственная группа готова указать на ответственных за гибель 298 человек на борту рейса MH17 в 2014 году

Фото: AFP

Имена причастных к одной из крупнейших авиакатастроф в истории – крушения пассажирского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году – станут известны уже сегодня, 19 июля.

Следователи Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы МН17 назовут их на пресс-конференции в нидерландском городе Ньювегейн в 14:00 по киевскому времени.

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Нидерланды на встрече представят генеральный прокурор королевства Фред Вестербек и председатель криминального отделения национальной полиции Вильберт Поллисен.

Украина будет представлена первым заместителем генерального прокурора Дмитрием Сторожуком.

До встречи с журналистами состоится закрытая встреча с родными погибших, которых проинформируют первыми.

Напомним, что в JIT, которая расследует гибель 298 пассажиров рейса Амстердам — Куала-Лумпур в Донецкой области, входят Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: командир 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев, бывший полковник ВСУ Иван Безъязыков, "руководитель" разведки "ДНР" ветеран ГРУ Сергей Дубинский, подполковник запаса российских Военно-десантных войск Олег Пулатов.

Также этой весной состоялась первая встреча между Нидерландами, Австралией и Россией, на которой обсуждалась ответственность Кремля за крушение Boeing на украинском Донбассе в 2014 году.


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Тег Нидерланды, авиакатастрофа, MH17, крушение Боинга

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