Крушение Boeing 777 на Донбассе: сегодня назовут имена виновных
Совместная следственная группа готова указать на ответственных за гибель 298 человек на борту рейса MH17 в 2014 году
Имена причастных к одной из крупнейших авиакатастроф в истории – крушения пассажирского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году – станут известны уже сегодня, 19 июля.
Следователи Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы МН17 назовут их на пресс-конференции в нидерландском городе Ньювегейн в 14:00 по киевскому времени.
Нидерланды на встрече представят генеральный прокурор королевства Фред Вестербек и председатель криминального отделения национальной полиции Вильберт Поллисен.
Украина будет представлена первым заместителем генерального прокурора Дмитрием Сторожуком.
До встречи с журналистами состоится закрытая встреча с родными погибших, которых проинформируют первыми.
Напомним, что в JIT, которая расследует гибель 298 пассажиров рейса Амстердам — Куала-Лумпур в Донецкой области, входят Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.
Днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: командир 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев, бывший полковник ВСУ Иван Безъязыков, "руководитель" разведки "ДНР" ветеран ГРУ Сергей Дубинский, подполковник запаса российских Военно-десантных войск Олег Пулатов.
Также этой весной состоялась первая встреча между Нидерландами, Австралией и Россией, на которой обсуждалась ответственность Кремля за крушение Boeing на украинском Донбассе в 2014 году.
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