Крушение Boeing на Донбассе: Нидерланды обратились к Россию за помощью

Следователи хотят снова допросить Владимира Цемаха и просят Кремль с этим помочь

Владимир Цемах / Фото: AFP

Несмотря на то, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, международные следователи допросили Владимира Цемаха перед обменом с Россией, Нидерландские власти просят Москву помочь в определении его местонахождения.

Напомним, Цемах выступает главным свидетелем по делу об авиакатастрофе пассажирского лайнера на Донбассе в 2014 году, жертвами которой стали почти 300 человек. В это время он командовал бригадой "ПВО ДНР" в оккупированном боевиками Снежном, а позже хвастался своей причастностью к трагедии.

Реклама

Как утверждает посол Нидерландов в России Роб Свартбол, мужчину снова хотят допросить.

В тренде Эксперт рассказал, как США втягивают Россию в гонку вооружений

"Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", – заявил 1 октября дипломат.

Ранее дочь Цемаха сообщила, что после обмена ее отец вернулся на оккупированный Донбасс, но не в свое родное Снежное, а, вероятно, к дочке в Харцызск, который также контролируется боевиками "ДНР".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама