Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

Крушение Boeing на Донбассе: Нидерланды обратились к Россию за помощью

1 октября, 13:56

Следователи хотят снова допросить Владимира Цемаха и просят Кремль с этим помочь

Владимир Цемах

Владимир Цемах / Фото: AFP

Несмотря на то, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, международные следователи допросили Владимира Цемаха перед обменом с Россией, Нидерландские власти просят Москву помочь в определении его местонахождения.

Напомним, Цемах выступает главным свидетелем по делу об авиакатастрофе пассажирского лайнера на Донбассе в 2014 году, жертвами которой стали почти 300 человек. В это время он командовал бригадой "ПВО ДНР" в оккупированном боевиками Снежном, а позже хвастался своей причастностью к трагедии.

Реклама

Как утверждает посол Нидерландов в России Роб Свартбол, мужчину снова хотят допросить.

В тренде
Эксперт рассказал, как США втягивают Россию в гонку вооружений
Сверхзвуковая ракета-мишень GQM-163 Coyote / NASA photo

"Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", – заявил 1 октября дипломат.

Ранее дочь Цемаха сообщила, что после обмена ее отец вернулся на оккупированный Донбасс, но не в свое родное Снежное, а, вероятно, к дочке в Харцызск, который также контролируется боевиками "ДНР".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Нидерланды авиакатастрофа MH17 крушение Боинга Цемах

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительным
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительнымЕвросоюз
Вторая по величине авиакомпания Франции обанкротилась и прекратила работу
Вторая по величине авиакомпания Франции обанкротилась и прекратила работуЕвросоюз
В Брюсселе сообщили плохую новость для британского премьера Джонсона
В Брюсселе сообщили плохую новость для британского премьера ДжонсонаЕвросоюз
Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дня
Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дняЭкономика
Германия ставит визы в
Германия ставит визы в "паспорта" жителей ОРДЛО – СМИДонбасс

Новости партнеров

Loading...