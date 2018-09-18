Крушение российского Ил-20 в Сирии: в Минобороны Франции сделали заявление

Министерство вооруженных сил Франции заявило о том, что французские войска не имеют отношения к инциденту с российским самолетом Ил-20, который пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории.

Об этом сообщила газета France Soir со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

"Французские вооруженные силы отрицают какую-либо причастность к этой атаке", - заявил представитель министерства вооруженных сил.

По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". В это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne.

CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщает, что разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.