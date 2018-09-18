Крушение российского Ил-20 в Сирии: в Минобороны Франции сделали заявление

Сегодня, 09:58

Российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne

Самолет-разведчик Ил-20, фото из открытых источников
Самолет-разведчик Ил-20, фото из открытых источников

Министерство вооруженных сил Франции заявило о том, что французские войска не имеют отношения к инциденту с российским самолетом Ил-20, который пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории.

Об этом сообщила газета France Soir со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

"Французские вооруженные силы отрицают какую-либо причастность к этой атаке", - заявил представитель министерства вооруженных сил.

По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". В это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne.

CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщает, что разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.
Россия, Сирия, Франция, Ил-20
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: airwar.ru / Николай Беляев

Подробности крушения российского самолета в Сирии: Ил-20 уничтожили силы Асада

Сегодня, 07:45

Морской разведчик попал под огонь "своей" зенитной установки

Другие страны

Эрдоган и Путин. Фото: AFP

Турция идет на риск военной конфронтации с Россией в Сирии - Die Welt

Сегодня, 09:41

Сирия имеет для Эрдогана слишком большое значение, чтобы бездействовать и смотреть на то, как там переделываются сферы влияния
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

Путин и Эрдоган договорились по сирийскому Идлибу

Сегодня, 00:19

Эрдоган сообщил, что Турция укрепит пункты наблюдения по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе

Происшествия

Евгений Енин. Фото: facebook.com/eugene.enin

Экстрадированный россиянин Тумгоев признался, что воевал в Сирии - Енин

Вчера, 22:01

Енин пояснил, что подозреваемый сам рассказал, что воевал на сирийской территории

Другие страны

Самолет-разведчик Ил-20, фото из открытых источников

Во время авиаударов в Сирии пропал российский самолет с 14 военнослужащими

Сегодня, 04:02

Он должен был вернуться на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Другие страны

Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Эрдоган сделал важное заявление по Сирии

Вчера, 09:14

Если Турция не усилит наблюдательные пункты, то кто-нибудь другой может взять инициативу в свои руки, считает Эрдоган

Евросоюз

Руслан Боширов и Александр Петров. Фото: Metropolitan Police

Новый поворот в деле Скрипалей и крупнейшие военные учения РФ: ТОП-5 событий мировой политики

15 Сентября, 10:34

Ситуация вокруг сирийского Идлиба накаляется, Венгрию могут лишить голоса в Совете ЕС, Еврокомиссия подготовила отказ от перевода часов

Россия

Фото: Vlada.io

Под Питером обнаружено массовое захоронение наемников, уничтоженных на Донбассе и в Сирии, видео

14 Сентября, 08:54

На могилах "ихтамнетов" - только таблички с номерами

США

Военные США. Фото: flickr.com 29thinfantrydivision

США сменили военное руководство операции в Сирии

14 Сентября, 03:02

Пол Фанк руководил операцией Inherent Resolve с сентября 2017 года, до него этот пост занимал генерал Стивен Таунсенд

Донбасс

Фото: yes-ukraine.org

Эксперт рассказал, во сколько России обходится оккупация Крыма и война на Донбассе

16 Сентября, 14:15

На Крым РФ ежегодно тратит 2 миллиарда долларов
Загрузка...