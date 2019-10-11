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Круши и ломай: в Латвии открыли деструктивную комнату-антистресс

11 октября, 06:05

Психологи предупредили об угрозе, которую несет новый деструктивный вид снятия напряжения

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В Латвии открылась комната, где каждый может стать хулиганом, не нарушая при этом закон – такая же, как пару лет назад появилась в Украине. Кто и зачем заказывает странное развлечение, разбирались новости "Сегодня".

30-летняя воспитательница рижского детсада Санта охотно крушит телефон, после чего целится в стеклянную бутылку. Для нее это и развлечение, и антистресс.

"Это здорово! Просто берешь по предмету за каждый не очень удачный год, уничтожаешь его, выбрасываешь и можешь уходить с легким сердцем" – делится Санта.

Оснащение для хулиганства – топоры, молотки, пилы и битами. Предметов для уничтожения тоже немало: от тарелок и ваз по 50 гривен за штуку до старых пианино, которое, чтобы разбить, придется выложить в пересчете на украинскую валюту 5,5 тысяч гривен.

"Сюда хорошо приходить где-то раз в год. Бить посуду дома все же дороговато", – делится спортсменка Эльза Кутежах.

Каждому посетителю выдают "защиту" – каску, очки и перчатки. Сюда приходят в одиночку и парами, рассказывает владелец "комнаты гнева". В основном, это офисные работники.

"Сначала это было просто идеей для развлечения, но потом стало понятно, что это стрессотерапия", – вспоминает владелец "комнаты гнева" Кристапс Залитис.

Впрочем, с определением "терапия" согласны не все. Профессор психологии Иева Бите считает, что тяга к разрушению может стать привычкой.

"А если я сломаю что-то одно, почему бы мне не начать ломать что-то другое? Есть немало исследований, согласно которым люди становятся агрессивными, следуя такому поведению" – настаивает Иева.

Несмотря на неоднозначное отношение к "комнате гнева", они открываются повсюду: в Евросоюзе, США, Китае и даже в Украине. А в Японии не только уничтожают предметы, но и разрисовывают стены. К такому "антистрессу" у специалистов вопросов гораздо меньше.

Ранее "Сегодня" сообщали о другом заведении, где могут снимать стресс украинцы, не разрушая при этом все вокруг – в Днепре открылось кафе, где любой посетитель может поласкать котов.

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Латвия стресс разрушение антистресс

Источник: Сегодня

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