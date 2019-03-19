"Крым – это Украина": в британском МИД призвали Россию положить конец незаконному контролю над полуостровом
В МИД Британии призвали Россию к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных
Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Великобритания никогда не признает незаконное присоединение Крыма к России.
"Я осуждаю незаконное присоединение пять лет назад принадлежащих Украине Автономной Республики Крым и города Севастополя. Великобритания никогда не признает незаконное присоединение Крыма к России, и мы призываем Россию положить конец незаконному контролю над полуостровом и попыткам изменить границы Европы", – заявил Хант.
Также он призвал Россию к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных, которые содержатся в Крыму и в России без доступа к международным организациям или необходимой медицинской помощи. Кроме того, он отметил, что Россия должна освободить захваченных близ Керченского пролива украинских моряков.
"Мы присоединяемся к НАТО и ЕС в осуждении России за незаконное использование силы по отношению к украинским кораблям в ноябре прошлого года", – добавил министр.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает платить высокую цену за незаконную аннексию Крыма и первым приоритетом украинской власти остается освобождение полуострова.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова.
В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь.
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