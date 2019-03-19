"Крым – это Украина": в британском МИД призвали Россию положить конец незаконному контролю над полуостровом

В МИД Британии призвали Россию к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных

Фото: AFP

"Крым – это Украина": в британском МИД призвали Россию положить конец незаконному контролю над полуостровом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b92/cc7/5c5b92cc713f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b92/cc7/5c5b92cc713f4.jpg 2019-03-19T08:24:00+02:00 Евросоюз В МИД Британии призвали Россию к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Великобритания никогда не признает незаконное присоединение Крыма к России.

"Я осуждаю незаконное присоединение пять лет назад принадлежащих Украине Автономной Республики Крым и города Севастополя. Великобритания никогда не признает незаконное присоединение Крыма к России, и мы призываем Россию положить конец незаконному контролю над полуостровом и попыткам изменить границы Европы", – заявил Хант.

Также он призвал Россию к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных, которые содержатся в Крыму и в России без доступа к международным организациям или необходимой медицинской помощи. Кроме того, он отметил, что Россия должна освободить захваченных близ Керченского пролива украинских моряков.

"Мы присоединяемся к НАТО и ЕС в осуждении России за незаконное использование силы по отношению к украинским кораблям в ноябре прошлого года", – добавил министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает платить высокую цену за незаконную аннексию Крыма и первым приоритетом украинской власти остается освобождение полуострова.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь.

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