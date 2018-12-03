Скандал на телевидении Хорватии: Крым – это не Украина

В эфире телешоу Dnevnik с участием главы МИД Марии Пейчинович-Бурич пустили заставку, закрасив Крым в отличный от Украины цвет

Администрация хорватского телеканала HRT передала свои извинения за демонстрацию в эфире политической передачи карты Украины без Крымского полуострова.

После того, как 2 декабря в телешоу Dnevnik с участием главы МИД Марии Пейчинович-Бурич показали скандальную заставку, украинское посольство потребовало привести карту в соответствие с межгосударственными границами и не допустить повторения этого в будущем.

Кроме того, дипломаты напомнили, что такая позиция идет вопреки официальному Загребу, Евросоюзу, ООН и другим международным организациям, которые не признают российскую аннексию и оккупацию Крыма.

После этого представители HRT принесли свои извинения, заверив, что данная ошибка была допущена неумышленно – якобы у них не было официальной карты, поэтому они обратились к онлайн-энциклопедии "Википедия".

В посольстве объяснения и извинения журналистов приняли.

Напомним, недавно в Книге рекордов Гиннесса допустили ошибку в новой публикации, назвав оккупированный Севастополь российской территорией.

Кроме того, ранее британская газета The Times извинилась перед Украиной за публикацию карты России с оккупированным Крымом.

Мы также сообщали, что министерство культуры Франции на своем официальном сайте выложило карту, обозначив Севастополь в аннексированном Крыму российским городом.