Скандал на телевидении Хорватии: Крым – это не Украина

Сегодня, 20:27

В эфире телешоу Dnevnik с участием главы МИД Марии Пейчинович-Бурич пустили заставку, закрасив Крым в отличный от Украины цвет

Фото: facebook.com/Embassy-of-Ukraine-to-the-Republic-of-Croatia-745679325443341
Фото: facebook.com/Embassy-of-Ukraine-to-the-Republic-of-Croatia-745679325443341

Администрация хорватского телеканала HRT передала свои извинения за демонстрацию в эфире политической передачи карты Украины без Крымского полуострова.

После того, как 2 декабря в телешоу Dnevnik с участием главы МИД Марии Пейчинович-Бурич показали скандальную заставку, украинское посольство потребовало привести карту в соответствие с межгосударственными границами и не допустить повторения этого в будущем.

Кроме того, дипломаты напомнили, что такая позиция идет вопреки официальному Загребу, Евросоюзу, ООН и другим международным организациям, которые не признают российскую аннексию и оккупацию Крыма.

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После этого представители HRT принесли свои извинения, заверив, что данная ошибка была допущена неумышленно – якобы у них не было официальной карты, поэтому они обратились к онлайн-энциклопедии "Википедия".

В посольстве объяснения и извинения журналистов приняли.

Напомним, недавно в Книге рекордов Гиннесса допустили ошибку в новой публикации, назвав оккупированный Севастополь российской территорией.

Кроме того, ранее британская газета The Times извинилась перед Украиной за публикацию карты России с оккупированным Крымом.

Мы также сообщали, что министерство культуры Франции на своем официальном сайте выложило карту, обозначив Севастополь в аннексированном Крыму российским городом.
Хорватия, Крым, телевидение, карта, аннексия Крыма, карта Украины
Источник:

"Сегодня"

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