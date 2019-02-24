Куда поехать на 8 марта: лучшие туры по Европе и Украине

На праздничные выходные можно поехать в Будапешт или слетать в Эстонию

Фото: Pixabay

Куда поехать на 8 марта: лучшие туры по Европе и Украине Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c49/538/5c6c49538cfdc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c49/538/5c6c49538cfdc.jpg 2019-02-24T07:00:00+02:00 Евросоюз На праздничные выходные можно поехать в Будапешт или слетать в Эстонию

Не успели украинцы отметить День святого Валентина, как на носу очередной повод опустошить кошельки — 8 Марта, которое в этом году выпадает на пятницу, а значит, будут три выходных подряд. Туроператоры уже вовсю рекламируют тематические туры — "Сегодня" выяснила, где и за сколько можно провести Международный женский день.

К орхидеям и дворцам

Если хочется заграницы, то дешевле всего встретить весну получится у соседей. К примеру, трехдневная автобусная поездка в Будапешт обойдется в 2800 грн с человека. Тур включает переезд, два завтрака и прогулку с гидом. За остальное придется доплатить — за 25 евро (760 грн) получится прокатиться на кораблике по Дунаю, где будут угощать безлимитным шампанским. За 40 евро (650 грн) желающих могут свозить даже в Вену и показать там дворец Шенбрунн (еще 15 евро (460 грн) и Венскую оперу (15 евро).

За трехдневный автобусный тур в польский Краков просят 4000 грн с человека. В его стоимость войдут проживание в отеле, завтраки и одна экскурсия по городу. Заодно туристам обещают показать соляную шахту в польском городе Величке и монастырь в Ченстохове, правда, за дополнительную плату в 35 евро. Есть и авиатуры — провести 4 дня в Праге обойдется в 11 тыс. грн с человека. В стоимость включено проживание в гостинице, завтраки, экскурсии по Старому городу и Еврейскому кварталу.

Много предложений к 8 Марта и на север Европы — к примеру, в Эстонию. Трехдневный уикенд в Таллинне обойдется в 5700 грн с носа без авиаперелета. За эти деньги обещают проживание и завтраки в отеле, дегустацию эстонских ликеров, знакомство со Старым городом, посещение выставки орхидей и концерта органной музыки. Если брать тур сейчас, то билеты на лоукост из Киева будут стоить около 1800 грн в одну сторону с человека.

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К теплу и морю

На популярных среди украинцев курортах в Египте или Турции в марте вряд ли получится искупаться, однако насладиться теплой погодой и романтичными прогулками с любимой у моря удастся вполне. Пятидневный тур в Стамбул будет стоить 8500 грн за одного и включит ночевки в трехзвездочном отеле, завтраки и две экскурсии, но за перелет туда-обратно придется доплатить около 4000 грн. Зато во время поездки получится попасть в Каппадокию — турецкую Мекку воздухоплавания, и там за $168 (4500 грн) полюбоваться ее взгорьями с высоты птичьего полета. Если летать на шаре не по карману, можно довольствоваться дегустацией национальной турецкой кухни под танцы странствующих монахов (1168 грн).

Родные пенаты: борщи и покатушки

Достойно отметить Международный женский день получится и в Украине — турфирмы предлагают массу вариантов отдыха в Черновцах, Львове, Тернополе, Каменец-Подольском и даже прифронтовом Святогорске. Всего за 375 грн с человека можно целый день погулять по Святогорской лавре и национальному природному парку "Святые горы", а еще изучить коллекцию каменных баб. В мини-тур включен проезд на автобусе из Харькова. Любителям покушать придется по душе двухдневный гастротур по Полтавщине за 2810 грн. В цену входит визит в музей самогона и пива, мастер-классы по приготовлению полтавских галушек, трех видов борща и наливок (и последующая дегустация приготовленного). Еще организаторы обещают посещение музея Ивана Котляревского. Соответственно в стоимость поездки включено проживание и завтрак в отеле. Праздничный уикенд можно провести и изучая замки Тернопольщины. За 3000 грн покажут четыре дворца в области и сам Тернополь, накормят двумя завтраками и двумя обедами и, конечно, поселят в отель. В марте все еще можно покататься на лыжах, например, в Пилипце. В тур за 2050 грн войдет проживание, питание утром и вечером и вход на трассы.

Напомним, в прошлом 2018 году многие авиакомпании существенно ужесточили правила провоза ручной клади, вслед за ними изменения внедрили и, например, "Международные авиалинии Украины". Сайт "Сегодня" рассказывает, что разрешают провозить с собой десять самых популярных в Украине авиакомпаний: Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.