Курц назначил новых министров в своем кабинете после скандала с видео
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге новых членов правительства
Канцлер Австрии Себастьян Курц в среду назначил новых глав министерств обороны, внутренних дел, транспорта и труда, а также выбрал нового вице-канцлера, передает австрийское телевидение.
"Цель президента, и моя, конечно же, заключается в том, чтобы сделать все возможное на данном этапе для обеспечения стабильности в Австрии", – заявил он журналистам перед первым заседанием временного кабинета министров.
Так, новым вице-канцлером Австрии стал министр финансов Хартвиг Лёгер. МВД возглавил бывший судья Верховного суда Австрии Экарт Ратц, министерство транспорта – бывший директор управления воздушного движения Валери Хакль, министерство обороны – генерал-майор Йохан Люиф, ранее занимавший должность замначальника генштаба, а министерство труда и социальных дел – Вальтер Плотнер, который ранее занимал высокие должности в этом ведомстве.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге новых членов правительства.
Ранее сообщалось, что после публикации скандального видео глава страны Себастиан Курц с больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером.
18 мая Штрахе и Гуденус объявили о том, что покидают свои политические посты в правительстве Австрии, Национальном совете (нижняя палата парламента) и Австрийской партии свободы.
После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.
В свою очередь, объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что встречался на Ибице с гражданкой Латвии.
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