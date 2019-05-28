Курц заявил, что он готов к передаче власти

Курц подчеркнул, что процесс передачи власти должен быть упорядоченным

Фото: AFP

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что он готов к передаче власти после вынесения вотума недоверия его правительству. Об этом сообщает национальное телевидение Австрии.

Курц подчеркнул, что процесс передачи власти должен быть упорядоченным. Он рассказал, что собирается обратиться к президенту Австрии Александру Ван дер Беллену. "Речь не обо мне и не о нас, речь о Республике Австрия", — подчеркнул канцлер. Окончательное решение о досрочных выборах, по мнению Курца, должен принять народ.

27 мая нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Президент Австрии теперь должен будет назначить канцлера, чтобы сформировать правительство, которое сможет заручиться поддержкой парламента до следующих национальных выборов, которые должны состояться в сентябре 2019 года. Это первый случай, когда парламент сместил канцлера страны, начиная с 1945 года.

На выборах в Европарламент 26 мая Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца победила в Австрии с 35,4 процентов голосов.

Напомним, из-за скандала подал в отставку вице-канцлер Австрии, председатель АПС Штрахе. Впоследствии Курц объявил о распаде коалиции между возглавляемой им Австрийской народной партией и АПС и выступил за проведение досрочных выборов.

17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором Штрахе и Иоганн Гуденус, экс-председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной.

Видео: AFP

Как сообщает Spiegel, женщина на видео назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения. Несмотря на такие заявления, отмечают немецкие журналисты, Штрахе и Гуденус еще 6 часов обсуждали с россиянкой возможности инвестирования в Австрии. Кроме того, они сообщили упомянутой россиянке о незаконной системе партийного финансирования.

Штрахе также утверждал на видео, что смена собственника издания Kronen Zeitung и поддержка им его партии перед выборами могла бы сыграть в пользу АПС. В ответ на поддержку Штрахе предложил "россиянке" после победы на выборах предоставление государственных заказов строительным компаниям, которые должны быть учреждены собеседницей Штрахе.

В комментарии изданию Spiegel Штрахе подтвердил факт этого разговора, но заявил, что это была "сугубо частная" встреча "в раскованной атмосфере навеселе". Позже он отверг все обвинения в свой адрес о нарушении закона, назвал видеозапись незаконной и пообещал правовые шаги. Он попросил прощения у жены за свое поведение, которое было "ошибкой". По его словам, он вел себя как "подросток навеселе", а также "в стиле мачо", который пытался произвести впечатление на предполагаемую владелицу виллы на Ибице.

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