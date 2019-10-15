Курды устроили в Германии погромы из-за вторжения Турции в Сирию: видео

Демонстрации курдской общины в одном из городов закончились столкновениями с местными турками

В Германии протест местной курдской общины против военной операции, которую ведет Турция против их собратьев на севере Сирии, закончился столкновениями с немецкими турками.

Инцидент произошел в городе Херн на западе страны вечером 14 октября, когда около 350 курдов вышли на акцию против действий Анкары.

Как утверждают в полиции, демонстрация проходила спокойно, пока курдов не стали провоцировать местные жители-турки.

В результате пять человек пострадали, включая полицейского и организатора акции. Кроме того, демонстранты разбили витрины и сломали мебель в турецком кафе.

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В итоге полицейские восстановили порядок, и демонстрация продолжилась в соответствии с планом.

Помимо того, в этот же день курды провели протесты и в других немецких городах. В частности, Берлине.

Любопытно, что каждый третий из примерно трех миллионов людей с турецким гражданством или турецкого происхождения в Германии является курдом.

Напомним, 9 октября Вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-западе Сирии. Целью военной операции "Источник мира" президент Реджеп Эрдоган назвал "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

В результате вторжения, по данным ООН, покинуть свои дома были вынуждены более 130 тысяч человек, а при осаде одного лишь города Рас-эль-Айн погибли около 50 мирных жителей. Сообщается также о потерях и с турецкой стороны.

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