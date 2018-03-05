"Курва украинская": в Польше снова произошло нападение на украинца

Двое неизвестных избили гражданина Украины в польском городе Вроцлав.

Об этом сообщил Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше на своей странице в Facebook.

"Курва украинская," – кричали перед дракой нападавшие.

В организации сообщили, что двое мужчин напали на украинца в трамвае №31 во Вроцлаве. Перед этим мужчины нецензурно выражались о национальности пострадавшего. Во время избиения также звучали оскорбления в адрес украинца по национальному признаку.

В Центре попросили всех неравнодушных помочь выявить злоумышленников, а также сообщили, что уже известили об инциденте полицию.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В августе в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки.

Ранее в Варшаве было совершено нападение на двоих граждан Украины. Перед нападением нападавший публично оскорблял их за их национальность.

Также 20 октября, неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра "Виво" в Сталовой Воле, в Польше.