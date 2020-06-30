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Квартал красных фонарей в Амстердаме открывает двери: как обезопасят бордели

30 июня, 23:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Профсоюз секс-работников не надеется на быстрое восстановление бизнеса

В квартале красных фонарей в Амстердаме, который ранее закрыли из-за пандемии коронавируса, с завтрашнего дня, 1 июля снова откроют двери для клиентов борделе. Секс-работники страны смогут снова работать без ограничений.

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Об этом пишет ANP.

Проститутки жалуются на то, что деньги у них кончилось, а поэтому нужно возвращаться на работу. Однако, профсоюз секс-работников не надеется на быстрое восстановление бизнеса. Многие работниц из Восточной Европы из-за пандемии коронавируса вернулись на родину. И туризм в Амстердаме также восстанавливается медленно.

Конечно, выполнение условий о соблюдении дистанции в 1,5 метра, а также ношение масок и перчаток невозможны в секс-индустрии. Однако клиенты должны мыть и дезинфицировать руки.

"Все, к чему прикасались, например кровать или дверные ручки, должно быть продезинфицировано", – пишет dpa.

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Напомним, что квартал красных фонарей является всемирно известной туристической секс-приманкой. До введения Каранта через коронавирусз его посещали около 35 000 туристов в день. Но с середины марта 2020 года в квартале было закрыто.

Добавим, что в Европе в рамках ослабление карантинных мероприятий секс-индустрия возобновит свою работу с 1 июля и в Австрии. В Швейцарии разрешили работу борделей еще в июне.

Ранее сообщалось, что в окнах квартала красных фонарей в Амстердаме появились мужчины.

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Источник: Сегодня

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