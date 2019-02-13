KyivNotKiev: популярное британское издание "переименовало" столицу Украины
Отныне журналистам The Guardian и Observer придется писать Киев согласно украинской, а не русской транскрипции
Теперь в публикациях британского таблоида The Guardian, который является одним из самых читаемых в Соединенном Королевстве изданий, название столицы Украины будут указывать в соответствии с украинской транслитерацией – Kyiv, а не русской (Kiev).
Об этом у себя в Twitter сообщил журналист газеты Шон Уокер, уточнив, что блюдо "котлета по-киевски" все же будет писать "по-русски" – "chicken Kiev". Он также выразил мнение, что изданию стоит также рассмотреть аналогичные изменения в отношении Одессы.
После внесения в стилистический справочник издания соответствующие изменения постигнут и издания Observer, которое входит в одну медиагруппу с The Guardian.
Напомним, ранее в этот же день стало известно о том, что международный аэропорт Лондона Лутон сменил название Kiev на Kyiv при указании рейсов.
Мы также писали, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской, а не русской транскрипцией.
Кроме того, ранее в главном аэропорту Польши "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " KyivNotKiev: популярное британское издание "переименовало" столицу Украины". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"