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KyivNotKiev: популярное британское издание "переименовало" столицу Украины

Сегодня, 18:55

Отныне журналистам The Guardian и Observer придется писать Киев согласно украинской, а не русской транскрипции

Фото: Flickr
KyivNotKiev: популярное британское издание "переименовало" столицу Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/44b/a06/5c644ba06a962.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/44b/a06/5c644ba06a962.jpg Евросоюз Отныне журналистам The Guardian и Observer придется писать Киев согласно украинской, а не русской транскрипции

Теперь в публикациях британского таблоида The Guardian, который является одним из самых читаемых в Соединенном Королевстве изданий, название столицы Украины будут указывать в соответствии с украинской транслитерацией – Kyiv, а не русской (Kiev).

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист газеты Шон Уокер, уточнив, что блюдо "котлета по-киевски" все же будет писать "по-русски" – "chicken Kiev". Он также выразил мнение, что изданию стоит также рассмотреть аналогичные изменения в отношении Одессы.

После внесения в стилистический справочник издания соответствующие изменения постигнут и издания Observer, которое входит в одну медиагруппу с The Guardian.

Напомним, ранее в этот же день стало известно о том, что международный аэропорт Лондона Лутон сменил название Kiev на Kyiv при указании рейсов.

Мы также писали, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской, а не русской транскрипцией

Кроме того, ранее в главном аэропорту Польши "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.

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Тег название, украинизация

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