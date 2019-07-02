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Лагард временно сложила с себя полномочия директора МВФ

2 июля, 21:06

Директор-распорядитель МВФ выдвинута на пост главы ЕЦБ

Кристин Лагард. Фото: REUTERS/James Lawler Duggan
Кристин Лагард. Фото: REUTERS/James Lawler Duggan.

Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.

Это решение Лагард приняла после консультаций с комитетом по этике исполнительного совета МВФ, сказано в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

Как сообщалось, лидеры 28 стран - членов Евросоюза – на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. 

Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля — главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля — главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард — главы Европейского центробанка.

Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Дональд Туск не успел провести все консультации насчет кандидатур на главные должности в Евросоюзе, которые были у него запланированы с лидерами ЕС на экстренном саммите в Брюсселе.

В связи с этим вместо 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву), как было объявлено накануне, второй день саммита откроют в 13:00 2 июля, сообщил официальный представитель Туска Пребен Ааманн. 

Позже стало известно, что саммит был перенесен еще на час.

Напомним, что главная цель внеочередного саммита ЕС – это определиться с будущим руководством Евросоюза. В частности, лидерам европейского содружества необходимо выбрать руководителей Еврокомиссии, Евросовета, Европарламента и внешнеполитической службы ЕС на 2019-2024 года.

Саммит открылся в воскресенье, 30 июня, и с короткой паузой длился всю ночь на понедельник. Но лидеры не смогли найти компромиссных претендентов и Туск приостановил саммит до вторника.

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Тег пост, Кристин Лагард, Лагард, Европейский Совет, МВФ, кандидатуры, ЕЦБ

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Источник:

Интерфакс

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