Латвии грозит "мусорный" штраф Евросоюза

В то время как в Великобритании задумались о запрете влажных салфеток, Латвия не успевает выполнить новые нормативы ЕС по утилизации отходов. За это Латвии грозят штрафы, заявила представительница латвийского министерства охраны среды и регионального развития Лаура Янсоне, передает Delfi.

Страны-члены ЕС до 2025 года должны перерабатывать по крайней мере 55% отходов, создаваемых домашними хозяйствами и предприятиями, а до 2030 года – уже 60%. Также до 2025 года нужно перерабатывать 65% упаковочных материалов, а до 2030 года — 70%. На определенные виды упаковки предусмотрены разные целевые показатели.

В то же время уже за два года страны ЕС должны обеспечить сортировку по крайней менее 50% своих отходов. В латвийском министерстве отмечают, что сейчас в стране сортируется менее 30% отходов.

Таким образом, уже за два года Латвия может стать нарушителем и подвергнуться финансовым наказаниям. Впрочем, минимальный штраф пока невелик – всего 392 тыс. евро.

Напомним, с 2018 года в Украине также изменились правила обращения с бытовыми отходами. Соответствующий закон ВР приняла еще в 2012 году, однако внедрение этой нормы отложила до 1 января 2018-го. По закону, органам местного самоуправления запрещено захоронение непереработанных бытовых отходов на полигонах, поэтому города и села должны обеспечить сортировку мусора по видам для дальнейшей переработки и утилизации. Предусмотрено и наказание за нарушение этого закона: обычных украинцев будут штрафовать на 1360 грн, а чиновников — на 2550 грн.