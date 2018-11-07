Латвия до конца года закроется от России забором

Латвия до конца текущего года укрепит и обустроит 90 км государственной границы с Россией. Об этом в среду сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны республики Нормундс Гарбарс.

"Что касается обустройства латвийско-российской пограничной полосы, все идет так, как мы планировали. Исключение создали природные катаклизмы в прошлом году, когда значительная часть границы была затоплена, и не было возможности продолжить работы. Государство выделило достаточное финансирование, чтобы эти работы были выполнены. Думаю, в этом году мы закончим все процессы по строительству заграждения", - передает его слова объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

"В этом году мы установим 90 км заграждения в тех местах, где планировали. Общие расходы на обустройство латвийско-российской границы составляют 22 млн евро. Общая протяженность границы составляет 283 км, в необходимые работы включена уборка зарослей, а также строительство мостов и мостиков, чтобы могли передвигаться пограничники и легкая техника", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что согласно планам, забор должен быть возведен на всей 276-километровой границе между двумя странами. Минимальная высота ограждения должна составлять 2,7 метра. Данные работы латвийские власти оценили в 17 млн евро.

Работы по строительству забора начались еще в 2015 году. Их планируют завершить до 2019 года.

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