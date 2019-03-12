Латвия оградилась от "русского мира" 93 километрами забора
Латвийские власти завершили строительство почти трехметрового забора, которым частично оградилась от России
Латвия построила на границе с Россией более 90 км забора из колючей проволоки и теперь собирается укрепить ее и другими заградительными сооружениями.
Таким образом, власти республики частично выполнили проект, который, помимо собственно 2,7-метрового забора, включал также специальные деревянные мостики, патрульные тропы и контрольные полосы.
В целом в 2015 году, Рига одобрила проект по укреплению и модернизации 282,6 км границы с РФ совокупной стоимостью в 21 млн евро.
В то же время, оказалось, что новый забор способствовал существенному снижению количества нарушений. На этом фоне латвийские власти решили построить еще 100 аналогичных заграждений, но на это необходимо 5,6 млн евро, а эти деньги пока не выделили из казны.
Напомним, осенью стало известно о планах правительства Финляндии построить забор из стальной сетки на границе с Российской Федерацией, чтобы предотвратить попадание в страну диких кабанов, которые могут переносить вирус африканской чумы свиней.
В то же время завершение работ по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы перенесли на год – до 2021 года.
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