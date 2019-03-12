Латвия оградилась от "русского мира" 93 километрами забора

Латвийские власти завершили строительство почти трехметрового забора, которым частично оградилась от России

Фото: Pixabay

Латвия оградилась от "русского мира" 93 километрами забора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6ca/f4e/5c86caf4e4eac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6ca/f4e/5c86caf4e4eac.jpg 2019-03-12T05:05:00+02:00 Евросоюз Латвийские власти завершили строительство почти трехметрового забора, которым частично оградилась от России

Латвия построила на границе с Россией более 90 км забора из колючей проволоки и теперь собирается укрепить ее и другими заградительными сооружениями.

Таким образом, власти республики частично выполнили проект, который, помимо собственно 2,7-метрового забора, включал также специальные деревянные мостики, патрульные тропы и контрольные полосы.

В целом в 2015 году, Рига одобрила проект по укреплению и модернизации 282,6 км границы с РФ совокупной стоимостью в 21 млн евро.

В то же время, оказалось, что новый забор способствовал существенному снижению количества нарушений. На этом фоне латвийские власти решили построить еще 100 аналогичных заграждений, но на это необходимо 5,6 млн евро, а эти деньги пока не выделили из казны.

Напомним, осенью стало известно о планах правительства Финляндии построить забор из стальной сетки на границе с Российской Федерацией, чтобы предотвратить попадание в страну диких кабанов, которые могут переносить вирус африканской чумы свиней.

В то же время завершение работ по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы перенесли на год – до 2021 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Латвия оградилась от "русского мира" 93 километрами забора". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: DELFI.LV Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.