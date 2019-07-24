Латвия запретила сайт пропагандистов Кремля из-за лжи об Украине

Портал Baltnews.lv обвинили в посягательстве на суверенитет и независимость Украины

Фото: Pixabay

В Латвии, где ранее в этом году запретили ретрансляцию телеканала "Россия РТР", заблокировать сайт Baltnews.lv, который принадлежит российскому пропагандистскому агентству "Россия сегодня".

Об этом говорится в электронном письме администратора реестра доменов в Латвии NIC.LV Илзе Бибер руководству сайта.

Бибер сообщил, что соответствующее распоряжение было принято Министерством иностранных дел Латвии, поскольку портал уличили в совершении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Таким образом, сайт нарушил регламент Совета Евросоюза о санкциях, и нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

На данный момент сайт является недоступным на территории Латвии.

Напомним, что прошлой осенью неизвестные хакеры взломали латвийскую социальную сеть Draugiem.lv, разместив на ней российскую пропаганду: гимн, флаг РФ и фотографии с президентом Владимиром Путиным и российской армией.

Мы также писали, что в прошлом году президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что санкции против России должны продолжаться до полного выполнения Кремлем положений Минских соглашений.

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