Латвия заткнула "рупор Кремля" и подала пример ЕС

В Латвии, где раньше прекратили вещание девять русскоязычных телеканалов, запретили семь телеканалов, которые входят в кремлевский медиахолдинг RT, ранее известный как Russia Today.

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Как сообщил 30 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии, под запрет попали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV.

Отмечается, что указанные телеканалы находятся под единоличным контролем пропагандиста Дмитрия Киселева, в отношении которого действуют санкции Евросоюза в связи с подрывом территориальной целостности и посягательством на суверенитет и независимость Украины.

С призывом последовать примеру Риги латвийский Нацсовет собирается обратиться и к остальным странам-членам ЕС.

"Доказательства, которые мы получили, очень убедительны, и мы попросим регуляторы всех стран ЕС последовать нашему примеру и ограничить вещание RT на своей территории. Таким программам нет места ни в Латвии, ни в Европейском Союзе", – говорит председатель ведомства Иварс Аболиньш.

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Запрет вступит в силу с момента объявления и будет действовать до тех пор, пока с Киселева не снимут санкции ЕС.

Напомним, в прошлом году в Латвии за антиукраинскую пропаганду заблокировали сайт, который принадлежит этому же медиаагентству.

А тем временем в Украине RT, как и множество других телеканалов, запрещен еще с 2014 года. В этом году президент Владимир Зеленский продлил действие запрета на российские соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники".

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