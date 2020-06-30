Українська
$ 26,7
29,91
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Латвия заткнула "рупор Кремля" и подала пример ЕС

30 июня, 19:44

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Семь пропагандистских телеканалов России отныне умолкли на территории балтийского государства

В Латвии, где раньше прекратили вещание девять русскоязычных телеканалов, запретили семь телеканалов, которые входят в кремлевский медиахолдинг RT, ранее известный как Russia Today.

Реклама

Как сообщил 30 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии, под запрет попали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV.

Отмечается, что указанные телеканалы находятся под единоличным контролем пропагандиста Дмитрия Киселева, в отношении которого действуют санкции Евросоюза в связи с подрывом территориальной целостности и посягательством на суверенитет и независимость Украины.

С призывом последовать примеру Риги латвийский Нацсовет собирается обратиться и к остальным странам-членам ЕС.

"Доказательства, которые мы получили, очень убедительны, и мы попросим регуляторы всех стран ЕС последовать нашему примеру и ограничить вещание RT на своей территории. Таким программам нет места ни в Латвии, ни в Европейском Союзе", – говорит председатель ведомства Иварс Аболиньш.

В тренде
В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию
Реклама

Запрет вступит в силу с момента объявления и будет действовать до тех пор, пока с Киселева не снимут санкции ЕС.

Напомним, в прошлом году в Латвии за антиукраинскую пропаганду заблокировали сайт, который принадлежит этому же медиаагентству.

А тем временем в Украине RT, как и множество других телеканалов, запрещен еще с 2014 года. В этом году президент Владимир Зеленский продлил действие запрета на российские соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Латвия телеканал цензура Russia Today

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июняЕвросоюз
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
На Варшаву обрушились аномальные ливни: фото последствий
На Варшаву обрушились аномальные ливни: фото последствийЕвросоюз
Украинца обматерили в Польше из-за маски: видео
Украинца обматерили в Польше из-за маски: видеоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять