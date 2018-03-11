Ле Пена лишили должности почетного председателя Народного фронта Франции

На съезде Национального фронта Франции был принят новый устав, отменяющий должность почетного председателя, которую занимал основатель партии Жан-Мари Ле Пен. Об этом сообщает DW.

Также участники съезда правопопулистской партии Национальный фронт Франции единогласно переизбрали Марин Ле Пен на третий срок в должности председателя партии.

Кроме того, съезд, в котором приняли участие около 1500 делегатов партии, принял новый устав, изменения в котором предусматривают ликвидацию должности почетного председателя. За это решение проголосовали около 80 процентов делегатов.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял партию с 1972 года в течение 39 лет. В 2011 году он уступил пост своей дочери Марин Ле Пен. В августе 2015 года политика исключили из рядов партии за его антисемитские и другие провокационные высказывания. В том числе о том, что газовые камеры во время Второй мировой войны были лишь "деталью истории".

Несмотря на исключение из Национального фронта, за ним сохранялась должность почетного председателя. Однако в последние годы новое руководство партии не допускало Ле-Пена на один важное заседание.