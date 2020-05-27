Лечение COVID-19: во Франции запретили препарат, который принимал Трамп

В французских больницах испытывали гидроксихлорохин в качестве лекарства от COVID-19

Правительство Франции отменило положение, которое разрешало использование противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения в больницах пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Journal-officiel.

"Положение 19 указа от 11 мая 2020 года отменено", – отмечается в документе. В частности, в этом положении говорилось, что "гидроксихлорохин ... может назначаться в медицинских учреждениях под ответственность врача пациентам с COVID-19".

Ранее Французское агентство лекарственных средств сообщило о намерении приостановить в целях предосторожности испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19. Однако в агентстве отметили, что "пациенты, проходящие лечение гидроксихлорохином в рамках этих испытаний, смогут продолжить курс до конца протокола".

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По информации властей, всего во Франции в настоящий момент проводятся 16 таких клинических испытаний.

Отметим, Высший совет по вопросам здравоохранения Франции рекомендовал отказаться от использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19 вне клинических испытаний. Эта рекомендация была оглашена после того, как министр здравоохранения Франции Оливье Веран попросил пересмотреть правила назначения этого препарата в связи с публикацией в медицинском журнале The Lancet исследования, где говорилось о неэффективном и даже вредном в некоторых случаях использовании хлорохина при лечении пациентов с коронавирусом.

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25 мая генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина при лечении COVID-19.

Напомним, не так давно президент США Дональд Трамп заявлял, что многие американцы, включая и его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от пандемии COVID-19.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 5 609 079 случаев заражения коронавирусом, умерли 350 862 человека.

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