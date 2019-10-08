Легендарное французское кабаре "Мулен Руж" отметило 130-тилетие: яркие фото и видео

История легендарного места, где был впервые исполнен стриптиз, завораживает и сейчас

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Легендарное французское кабаре "Мулен Руж" отметило 130-ю годовщину со дня основания. Это место славится первым в мире стриптизом, зажигательным канканом и билетами стоимостью с минимальную зарплату украинцев, которые тем не менее моментально раскупают. Новости "Сегодня" узнавали, как местные танцоры удерживают внимание публики уже больше столетия.

Чтобы кабаре "Мулен Руж" смогло отпраздновать день рождения, в Париже даже перекрыли одну из улиц. Тысячи людей собрались, чтобы полюбоваться канканом, который перестал быть просто танцем и превратился в настоящее шоу именно во Франции.

"Этим вечером мы пишем историю "Мулен Руж". Это очень важно и большая часть для нас, для всей труппы", – делится впечатлениями Леонид, танцовщик из России. "130 лет назад женщины, которые здесь танцевали, не были профессионалками. А теперь мы готовимся к новому шоу в течение пяти недель", – рассказывает Матильда, танцовщица из Франции.

Скандальный танец канкан, исполнительницы которого щеголяли чулками и бельем, пришелся французской публике по душе еще в конце 19-го века. Именно на сцене "Мулен Руж" состоялся первый в мире стриптиз – тогда разделась одна из танцовщиц.

Возобновили такие шоу после Второй мировой войны. Зрителей в "Мулен Руж" держали в постоянном напряжении с помощью новых и новых трюков. Например, в 1970-е годы на сцене стоял аквариум, в котором оголенные девушки плавали со змеями.

Но в 1990-х годах кабаре пришло в упадок. Возродить интерес к нему помог голливудский фильм "Мулен Руж" с Николь Кидман в главной роли, а также саундтрек к этой киноленте.

Сейчас кабаре "Мулен Руж" вернуло былую славу. Билеты раскупают моментально! Причем самый дешевый из них стоит почти 3 тысячи гривен в пересчете на украинские деньги. В труппе работают танцовщицы из 10 стран. Артисток тщательно отбирают – рост девушек не должен быть меньше 1,75 см, ноги обязательно должны быть длинными, а грудь – небольшой.

Не смотря на всю свою легендарность, недавно кабаре "Мулен Руж" вошло в рейтинг достопримечательностей Европы, которые разочаровывают туристов. Правда, согласно результатам исследования, на первом месте оказалась картина "Мона Лиза" в парижском Лувре.

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