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Лесной пожар в Греции достиг развалин города Микены: пожарные привлекли авиацию

31 августа, 08:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пламя вплотную подошло к городу

Экстренным службам удалось взять под контроль лесной пожар на греческом полуострове Пелопоннес, который грозил объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО – развалинам города Микены.

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Пламя, которое вплотную подошло к городу, больше не представляет опасности для археологического памятника, заявили пожарные, сообщает DW.

Посетителей музея древнего города эвакуировали. К борьбе с огнем привлекли авиацию. По предварительным данным, пламя не нанесло ущерб археологическому памятнику. Сообщается, что команда экспертов позднее проведет экспертизу последствий пожара.

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Ранее мы сообщали, что в Греции в восточной части полуострова Мани в субботу вспыхнул масштабный лесной пожар, вследствие чего пришлось эвакуировать жителей близлежащих деревень.

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Также напомним, ровно месяц назад, 23 июля, в Греции в 80 км к югу от Афин также пылали сильные лесные пожары, причем ситуация усложнялась из-за сильных ветров. Тогда власти были вынуждены эвакуировать жителей двух деревень, трех небольших поселков и постояльцев летнего лагеря.

Видео: Reuters

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