Лесные пожары в Греции: количество погибших возросло до 74

Вчера, 18:27

В стране объявлен трехдневный траур


Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 74 человек. Еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали. Об этом пишет ТАСС

Ранее сообщалось о 60 погибших. Во вторник стало известно, что число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин превысило 60. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по жертвам пожаров.

Ранее мы писали, что власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами. 

В самое ближайшее время Европейская комиссия запустит механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами Греции. 

Данная процедура включает в себя применение пожарных самолетов, вертолетов, а также задействование спасательных и медицинских бригад. В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск также выразил свою поддержку, отметив, что "помощь от некоторых стран ЕС уже в пути".

Выразили свои соболезнования и готовность помочь лидеры Франции и Сербии Эмманюэль Макрон и Александр Вучич, а премьер-министр Болгарии Бойко Борисов изъявил готовность передать Афинам 50 спасателей и два спецавтомобиля.
Греция, пожар, погибшие, лесной пожар

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