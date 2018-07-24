Лесные пожары в Греции: количество погибших возросло до 74

Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 74 человек. Еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о 60 погибших. Во вторник стало известно, что число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин превысило 60. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по жертвам пожаров.

Ранее мы писали, что власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами.

В самое ближайшее время Европейская комиссия запустит механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами Греции.

Данная процедура включает в себя применение пожарных самолетов, вертолетов, а также задействование спасательных и медицинских бригад. В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск также выразил свою поддержку, отметив, что "помощь от некоторых стран ЕС уже в пути".

Выразили свои соболезнования и готовность помочь лидеры Франции и Сербии Эмманюэль Макрон и Александр Вучич, а премьер-министр Болгарии Бойко Борисов изъявил готовность передать Афинам 50 спасателей и два спецавтомобиля.