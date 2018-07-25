Лесные пожары в Греции: количество погибших возросло до 79 человек

По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения

По меньшей мере 79 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарную службу Греции.

По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения. Количество пропавших без вести до сих пор неизвестна. Ранее сообщалось о 74 погибших.

Как отмечается, количество погибших уже превысило число жертв пожара на Пелопоннесе 2007 года, унесшей жизни 70 человек и была одной из худших в истории.

Лесные пожары возникли в понедельник в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, заставив людей покинуть свои дома.

Италия, Германия, Польша и Франция направили помощь в виде самолетов, транспортных средств и пожарных. Испания и Кипр также предложили помощь.

Ранее мы писали, что власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами.

В самое ближайшее время Европейская комиссия запустит механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами Греции.

Турция предложила отправить пожарные самолеты в соседнюю Грецию для помощи в борьбе с сильными лесными пожарами.

Выступая в Северном Кипре во вторник министр иностранных дел Турции заявил, что турецкие самолеты и вертолеты находятся в режиме готовности, чтобы помочь Греции. Анкара заявила, что самолеты расположены "за 45 минут лета, и если будет запрос, они готовы немедленно отправиться".

В то же время Мевлют Чавушоглу сказал, что его греческий коллега Никос Коциас поблагодарил его за предложение, но сказал, что помощь в настоящее время не требуется.



