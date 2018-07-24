Лесные пожары в Греции унесли жизни минимум 50 человек

Около двух сотен людей пострадали, уничтожены сотни домов и автомобилей

Не менее 50 человек стали жертвами стихии в Греции – в результате чрезвычайной сухости и жары восточный и западный пригороды Афин охватили лесные пожары. Еще 172 человека пострадали, из них 16 детей. Власти называют произошедшее одним из крупнейших пожаров в истории страны. Об этом сообщают греческие СМИ.

Более половины погибших были соседями – уцелевшая жительница пострадавшей от огня деревни Мати утверждает, что ее населенный пункт буквально уничтожен. Очень пострадал и другой город – Рафина. В эфире государственного телевидения его градоначальник Эвангелос Бурнус заявил, что стихия уничтожила порядка 500 домов и 200 автомобилей.

Власти изучают информацию о том, что в районе трагедии видели лодку с 10 туристами, предположительно датчанами.

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас был вынужден прервать официальный визит в Боснию. Он обещал сделать все возможное, чтобы взять огонь под контроль, но отметил, что это усложняется тем, что пламя разгорается сразу в нескольких локациях одновременно.

По состоянию на вечер понедельника 23 июля жертвами пожаров считались более 20 человек.

Правительство Греции уже обратилось к странам Евросоюза за помощью. Соседний Кипр выразил готовность предоставить пожарные машины и спасателей, а Испания направила два самолета-амфибии.

Напомним, в понедельник огромный лесной пожар вспыхнул в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, заставив людей покинуть свои дома.