Лежал полуголый в кустах: жуткие детали смерти украинца в Польше

В Польше, где в прошлом месяце при таинственных обстоятельствах погиб украинец-заробитчанин, обнаружили тело другого мужчины. Вероятнее всего, он тоже был гражданином Украины.
Как сообщает "Польское радио", труп нашли еще 25 июля, однако расследование обстоятельств гибели и установление личности погибшего продолжается до сих пор.
Тело лежало в кустах возле железнодорожной дороги в гмине Голина в Великопольском воеводстве. Из-за глубокой степени разложения точно установить причину смерти невозможно – для этого был сделан токсикологический анализ, результаты которого еще не были получены.
Впрочем, следователи уже исключили причастность к произошедшему третьих лиц и допускают переохлаждение – мужчину нашли в одном нижнем белье.
Рядом с телом лежала одежда и документы 45-летнего гражданина Украины. По данным полиции, в первой половине июля он приехал в Польшу, где его поместили на карантин. Он отбывал самоизоляцию в населенном пункте примерно в 130 км от места обнаружения останков. В последний раз полиция подтвердила его местонахождение 21 июля.
Для идентификации тела проведут ДНК-тест.
Напомним, две недели назад во время работы в порту польского Гданьска умер 31-летний заробитчанин из Украины, который работал грузчиком.
Также ранее мы сообщали о трагической гибели двух украинцев в Лодзинском воеводстве – их тела нашли в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
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