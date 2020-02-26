Личности свидетелей в деле о сбитом МН17 сохранят в тайне из-за рисков

Личности тринадцати свидетелей, которые проходят в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году Боинге малазийских авиалиний МН17, будут сохранены в тайне по причине мер безопасности.

Об этом сообщает во вторник нидерландская новостная программа Nieuwsuur, ссылаясь на документы прокуратуры.

В частности, персональные данные этих 13 свидетелей не будут разглашаться, так как по данным прокуратуры, они "подвергаются значительным рискам".

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Также сообщается, что четырем подозреваемым в катастрофе рейса МН17 направили официальные обвинения еще 2 октября 2019 года на их адреса. При этом неизвестно, действительно ли проживают подозреваемые по указанным адресам.

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Ранее сообщалось, что в рамках уголовного расследования гибели малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной в 2014 году Международная следственная группа во главе с Нидерландами опубликовала очередной призыв к свидетелям, который сопровождается несколькими ранее не публиковавшимися перехватами телефонных переговоров боевиков так называемой "ДНР" с их российскими кураторами.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Все подробности в спецтеме Крушение "Боинга"

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