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Лидер британской Палаты общин уволилась из-за Brexit

23 мая, 00:11

Она подчеркнула, что больше не верит в то, что действия правительства воплотят в жизнь результат проведенного референдума по Brexit

Фото: AFP

Лидер Палаты общин парламента Соединенного Королевства Андреа Лидсом заявила об уходе в отставку в связи с непринятием курса правительства по вопросу реализации выхода страны из Евросоюза. Об этом она сообщила в среду на своей странице в "Твиттере", опубликовав письмо, адресованное британскому премьер-министру Терезе Мэй, в котором она информирует ее об уходе с занимаемой должности.

"С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти в отставку", — написала она, подчеркнув, что больше не верит в то, что действия правительства воплотят в жизнь результат проведенного референдума по Brexit.

"Я не верю в то, что мы будем по-настоящему независимым Соединенным Королевством благодаря той сделке, которая была предложена. Я всегда считала, что второй референдум может привести к опасным разногласиям, и я не поддерживаю правительство, которое добровольно пойдет на такую уступку", — указала Лидсом в письме.

Тереза Мэй во вторник представила "новую и улучшенную сделку" о Brexit, в которую были включены 10 пунктов в виде уступок с целью заполучить поддержку со стороны представленных в Палате общин партий. Она необходима британскому премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС. 

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосование относительно второго референдума по выходу страны из ЕС. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании планирует утвердить соглашение о Brexit до июля. Кроме того, Тереза Мэй пообещала назвать дату своей отставки после голосования за Brexit.

Как сообщалось, британское правительство одобрило компромиссную версию Brexit-соглашения.

Напомним, вскоре после того, как британское правительство отклонило альтернативный план оппозиции по выходу из ЕС, две ведущие партии королевства – Консервативная и Лейбористская – возобновили переговоры по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.

Но длившиеся шесть недель переговоры завершились безуспешно.

Как сообщалось, пятым президентом Украины Петром Порошенко создана делегация, которой поручено вести переговоры с Объединенным королевством Великобританией, чтобы подписать соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве после выхода Британии из Евросоюза. 


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Тег Великобритания, отставка, ЕС, парламент, соглашение, палата общин, Brexit

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Источник:

ТАСС

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