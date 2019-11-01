Лидер лейбористов обвинил Трампа в попытке вмешательства в британские выборы

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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что президент США Дональд Трамп пытается оказать влияние на исход досрочных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря. Об этом британский политик написал в своем Twitter.

"Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрали его друга Бориса Джонсона", – говорится в сообщении.

Кроме того, он обвинил Трампа в желании обеспечить доступ американских корпораций к Национальной службе здравоохранения Великобритании. Политик добавил, что лейбористы в случае победы на выборах не позволят сделать этого.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин способен нанести большой вред своей стране, если он станет премьер-министром по итогам намеченных на 12 декабря досрочных выборов. При этом Трамп поддержал кандидатуру нынешнего премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, высказавшись за то, чтобы тот объединил свои силы с Фаражем в борьбе за выход Великобритании из состава ЕС.

Отметим, билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу. Это произошло после того, как его подписала королева Великобритании Елизавета II.

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Путем досрочных выборов премьер-министр Борис Джонсон попытается вывести из тупика процесс согласования парламентом сделки с ЕС об условиях Brexit. Правящая Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин, без которого она не может провести сделку с ЕС, согласованную 17 октября.

Сводный опрос общественного мнения, подготовленный газетой Financial Times на основании всех социологических исследований последнего времени, показывает лидерство правящей партии. Консерваторы прочно удерживают первое место с 35% голосов избирателей. Лейбористская партия идет на второй строчке с 25% голосов, у Либерально-демократической партии Великобритании – 18%, у новой партии Brexit, которая сейчас не представлена в парламенте, – 11%.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit – до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку. Джонсон согласился на это предложение.

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