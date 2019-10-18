Лидер сепаратистов Каталонии сдался прокуратуре

Спустя несколько дней после того, как Верховный суд Испании выдал ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, он решил добровольно сдаться властям.
Но не испанским, а бельгийским – после неудачной попытки отсоединить автономный регион от остального королевства два года назад Пучдемон сбежал из Испании в Бельгию, где получил политическое убежище.
Учитывая то, что данная попытка добиться экстрадиции лидера каталонских сепаратистов является для Мадрида уже третьей по счету, 18 октября Пучдемона явился в прокуратуру Брюсселя, сообщает EFE.
В присутствии своих адвокатов он формально заявил правоохранителям, что выступает против своей экстрадиции в Мадрид, после чего его освободили из-под ареста без залога.
Напомним, ранее на этой неделе, помимо ордера на арест Пучдемона, испанский суд вынес решения по девятерым другим бывшим членам каталонского правительства, приговорив их к тюремным срокам от 9 до 13 лет.
Это спровоцировало новую волну народных волнений в неспокойном регионе, и в частности в столице Каталонии – Барселоне, протесты которой длятся уже пятый день подряд. Кроме того, глава местного правительства Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости.
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