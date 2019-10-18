Лидер сепаратистов Каталонии сдался прокуратуре

Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии, но отказался от экстрадиции в Испанию

Карлес Пучдемон. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Спустя несколько дней после того, как Верховный суд Испании выдал ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, он решил добровольно сдаться властям.

Но не испанским, а бельгийским – после неудачной попытки отсоединить автономный регион от остального королевства два года назад Пучдемон сбежал из Испании в Бельгию, где получил политическое убежище.

Учитывая то, что данная попытка добиться экстрадиции лидера каталонских сепаратистов является для Мадрида уже третьей по счету, 18 октября Пучдемона явился в прокуратуру Брюсселя, сообщает EFE.

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В присутствии своих адвокатов он формально заявил правоохранителям, что выступает против своей экстрадиции в Мадрид, после чего его освободили из-под ареста без залога.

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Напомним, ранее на этой неделе, помимо ордера на арест Пучдемона, испанский суд вынес решения по девятерым другим бывшим членам каталонского правительства, приговорив их к тюремным срокам от 9 до 13 лет.

Это спровоцировало новую волну народных волнений в неспокойном регионе, и в частности в столице Каталонии – Барселоне, протесты которой длятся уже пятый день подряд. Кроме того, глава местного правительства Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости.

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