Лидерам ЕС не удалось выбрать главу Еврокомиссии
Саммит приостановлен
Председатель Европейского совета Дональд Туск в ночь на 1 июля прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.
Об этом сообщил официальный представитель Дональда Туска Пребен Ааманн в своем Twitter.
"Европейский совет приостановлен его председателем. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами cтран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров", — написал Ааманн.
Сейчас пост главы Еврокомиссии занимает представитель Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Однако он не выдвигал свою кандидатуру.
Ранее агентство Reuters cо ссылкой на свои источники сообщило, что следующим главой Еврокомиссии может стать нидерландский политик, социал-демократ Франс Тиммерманс.
Напомним, мы писали, что во время выборов в Европейский парламент 23-26 мая Россия вела кампанию по дезинформации с целью добиться лучших результатов для своих союзников в Европе. На сайте Европейской комиссии опубликовали доклад о введении плана действий против дезинформации.
Также читайте, как повлияет на Украину перестановка сил в ЕС. По словам эксперта-международника, правые могут ставить палки в колеса, но многое будет зависеть от самой Украины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Лидерам ЕС не удалось выбрать главу Еврокомиссии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали вероятного главу Еврокомиссии
Об этом заявили европейские дипломаты и чиновники перед встречей лидеров ЕС
Президент Еврокомиссии снова рассмешил публику: видео курьеза
На этот раз Жан-Клод Юнкер решил рассказать, сколько раз в день меняет рубашки
Евросоюз не собирается заключать новую сделку о Brexit
Еврокомиссия скорее предпочтет "жесткий Brexit" пересмотру соглашения с условиями выхода Британии из ЕС
Ставленник Меркель "пролетел" на выборах главы Еврокомиссии
Представитель Европейской народной партии Манфред Вебер не сумел преодолеть первый этап выборов