Лидерам ЕС не удалось выбрать главу Еврокомиссии

Саммит приостановлен

Фото: AFP

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ночь на 1 июля прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Об этом сообщил официальный представитель Дональда Туска Пребен Ааманн в своем Twitter.

"Европейский совет приостановлен его председателем. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами cтран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров", — написал Ааманн.

Сейчас пост главы Еврокомиссии занимает представитель Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Однако он не выдвигал свою кандидатуру.

Ранее агентство Reuters cо ссылкой на свои источники сообщило, что следующим главой Еврокомиссии может стать нидерландский политик, социал-демократ Франс Тиммерманс.

Напомним, мы писали, что во время выборов в Европейский парламент 23-26 мая Россия вела кампанию по дезинформации с целью добиться лучших результатов для своих союзников в Европе. На сайте Европейской комиссии опубликовали доклад о введении плана действий против дезинформации.

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