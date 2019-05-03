Лидеры ЕС соберутся на внеочередной саммит: появились детали
Председатель Европейского совета Дональд Туск, скорее всего, объявит о предстоящем саммите 9 мая
Лидеры 27 стран – членов Евросоюза планируют встретиться на внеочередном саммите в Брюсселе 28 мая после выборов в Европарламент. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на нескольких чиновников.
По их данным, европейские лидеры обсудят кандидатуру преемника главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
По данным Reuters, председатель Европейского совета Дональд Туск, скорее всего, объявит о предстоящем саммите 9 мая во время поездки в Румынию.
Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая. Парламент соберется 2 июля и выдвинет кандидата на пост главы Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что Великобритания начала готовиться к проведению выборов в Европейский парламент на фоне перспективы долгой отсрочки для Brexit.
Помещения городских советов и школы по всей стране уже забронированы как избирательные центры. Также размещаются заказы на изготовление десятков миллионов избирательных бюллетеней.
Правительство Британии заявило, что оно официально уведомило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку.
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