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Лидеры ЕС соберутся на внеочередной саммит: появились детали

3 мая, 14:09

Председатель Европейского совета Дональд Туск, скорее всего, объявит о предстоящем саммите 9 мая

Фото: REUTERS / Yves Herman
Фото: REUTERS / Yves Herman.

Лидеры 27 стран – членов Евросоюза планируют встретиться на внеочередном саммите в Брюсселе 28 мая после выборов в Европарламент. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на нескольких чиновников.

По их данным, европейские лидеры обсудят кандидатуру преемника главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

По данным Reuters, председатель Европейского совета Дональд Туск, скорее всего, объявит о предстоящем саммите 9 мая во время поездки в Румынию.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая. Парламент соберется 2 июля и выдвинет кандидата на пост главы Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала готовиться к проведению выборов в Европейский парламент на фоне перспективы долгой отсрочки для Brexit.

Помещения городских советов и школы по всей стране уже забронированы как избирательные центры. Также размещаются заказы на изготовление десятков миллионов избирательных бюллетеней.

Правительство Британии заявило, что оно официально уведомило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку.

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Тег Европарламент, Евросоюз, саммит

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ТАСС

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