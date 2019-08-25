Лидеры G7 решили, что пока слишком рано возвращать Россию в группу – источник

Россию перестали приглашать на встречи Большой восьмерки после аннексии Крыма и конфликта на Донбассе

/ Фото: AFP

Лидеры стран "Большой семерки" на встрече в Биаррице обсудили возможность возвращения России в группу, сообщил Дональд Трамп.

Американский президент и до начала встречи не раз давал понять, что сам не против того, чтобы вновь встречаться ввосьмером, тогда как другие члены G7 принять Россию обратно пока не готовы.

Россию перестали приглашать на встречи "Большой восьмерки" после аннексии Крыма и конфликта на Донбассе.

"Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем это. Не знаю, какое именно мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию – хотим ли мы пригласить ее вернуться или нет", – сказал Дональд Трамп журналистам во французском Биаррице, где сейчас проходит саммит "Большой семерки", передает "Русская служба Би-би-си".

Реклама

Как сообщает со ссылкой на дипломатические источники Франс-пресс, другие лидеры G7 считают, что пока еще слишком рано возвращать Россию в группу.

При этом Дональд Трамп допустил, что российского президента Владимира Путина пригласят на будущий саммит "Семерки", который пройдет в США в 2020 году, в качестве гостя.

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

Агентство Франс-пресс со ссылкой на дипломатический источник в Биаррице пишет, что лидеры G7 в целом поддерживают идею укрепления и расширения сотрудничества с Россией для разрешения кризисной ситуации в Украине. Однако, по данным источника, в "Большой семерке" считают, что пока слишком рано говорить о возвращении к формату G8.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама